2021/12/18 | 17:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه بأن يكون مرور العجلات التي وزنها طنان اثنان فما دون فوق هذا الجسر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب السيول.. المشتركة تحدد الطرق السالكة في المحافظات الشمالية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب السيول.. المشتركة تحدد الطرق السالكة في المحافظات الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).