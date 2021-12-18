الصدر يدعو الحكومة للتحقيق بشبهات فساد مع هذه الأسماء

2021/12/18 | 17:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عادل وشفاف مع ثلاثة أشخاص؛ لوجود شبهات فساد ترتبط بهم.وقال مكتب الصدر في بيان، إنه “تجسيداً لمشروع الإصلاح الذي يرعاه السيد مقتدى الصدر، ومحاربة لآفة الفساد التي تنخر بالبلد، دعا الصدر الحكومة لفتح تحقيق عادل وشفاف حول وجود شبهات فساد ترتبط بالأشخاص (احمد الياسري، أمير عبد عون، علي الزبيدي) والتأكد من صحتها”.

وشدد الصدر على “التعامل بشدة مع كل من تسول له نفسه استغلال أسم آل الصدر في عموم العراق، وإنزال اشد العقوبات بحقهم”.

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