2021/12/18 | 17:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الدفاع الهندية، إنه تم اختبار الصاروخ الباليستي من الجيل الجديد Agni P، القادر على حمل رؤوس نووية.

وذكرت الوزارة، أن الإطلاق تم في صباح هذا اليوم من جزيرة عبد الكلام في خليج البنغال.

وتم رصد مسار ومعايير عمل الصاروخ في جميع مراحل تحليقه، عن طريق القياس عن بعد وبواسطة الرادار والمحطات الكهروضوئية والسفن بعيدة المدى.

وأضافت الوزارة، في بيانها: “حلق الصاروخ وفقا للمسار المحدد له، ونفذ بدقة عالية كل معايير الطيران المحددة له.

ونوهت الوزارة، بأن Agni P هو صاروخ باليستي، يعمل بالوقود الصلب على مرحلتين مع نظام ملاحة وتوجيه مزدوج.

وأكدت وزارة الدفاع الهندية، أن الختبار التحليقي الثاني، أكد دقة عمل جميع التكنولوجيات المتقدمة المدمجة في المنظومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند تختبر صاروخا باليستيا من الجيل الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند تختبر صاروخا باليستيا من الجيل الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).