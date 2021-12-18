السعدي يعلن موعد إجراء انتخابات نقابة المحامين

2021/12/18 | 17:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حدد نقيب المحامين العراقيين، ضياء السعدي، اليوم السبت، آلية اختيار اعضاء ونقيب نقابة المحامين العراقيين، فيما أعلن عن موعد إجراء انتخابات النقابة.وقال السعدي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري […]

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