وزارة المالية في كردستان: لم تصلنا رواتب الشهر 11 من الحكومة الاتحادية

2021/12/18 | 17:59 - المصدر: وكالة ناس

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بيان من وزارة المالية

مع الأسف فإن وزارة المالية العراقية التي كانت تصرف (200 مليار) دينار كسلف لتكملة توزيع رواتب موظفي الإقليم بموجب قانون الموازنة الاتحادية العراقية لعام 2021، لم تصرف المبلغ للشهر الفائت حتى اليوم (18/12/2021)، مما تسبب بعدم توزيع رواتب موظفي الوزارات (البلدية والسياحة والكهرباء ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة البرلمان ورئاسة المجلس القضائي والمعاشات العسكرية والمدنية) حتى الآن ومن أجل صرف الرواتب الباقية قررنا الإنفاق من دخل الشهر (12/2021).وزارة المالية لحكومة إقليم كردستان

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