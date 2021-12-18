نقابة المحامين تعلن موعد انتخاباتها وتحدد شروط اختيار النقيب المقبل

2021/12/18 | 18:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدد نقيب المحامين العراقيين، ضياء السعدي، اليوم السبت، آلية اختيار اعضاء ونقيب نقابة المحامين العراقيين، فيما أعلن عن موعد إجراء انتخابات النقابة.وقال السعدي في تصريح للوكالة الرسمية، إنه “التزاماً بقانون المحاماة النافذ وبعد انتهاء الدورة الحالية لمجلس نقابة المحامين، سوف ندعو الهيئة العامة المكونة من جميع المحامين المسجلين في جدول المحامين والمسددة اشتركاتهم […]

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