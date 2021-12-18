2021/12/18 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
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اصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، التقرير الجوي الخاص بتأثر البلاد بحالة الإمطار المتوقعة للأيام الثلاثة المقبلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة الطقس للأيام الثلاثة المقبلة في العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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