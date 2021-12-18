2021/12/18 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

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ستطرح عائلة نجم كرة القدم الراحل دييغو مارادونا، جزءا من مقتنياته للبيع في مزاد، بعد ما يزيد بقليل عن عام من وفاته.

وتضم المقتنيات منزلا فاخرا كان قد اشتراه لوالديه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، يضم حوض سباحة وغرفة خاصة للنجم، وسيبدأ سعره من 900 ألف دولار.

وسيضم المزاد مجموعة من السيارات الفارهة من بينها سيارة من طراز بي.إم.دبليو 750، بسعر 225 ألف دولار.

وتنظم العائلة المزاد بهدف جمع بعض الأموال في انتظار حل المسائل القانونية المتعلقة بتوزيع ميراث النجم الراحل، من أجل تغطية نفقاتهم.

وسيعقد المزاد عبر الإنترنت يوم الأحد وسيشمل أيضا قبعات وصورا شخصية له وكذلك قمصانا وأحذية ارتداها في بعض مبارياته.

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