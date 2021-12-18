المطيري والعيداني يناقشان مسألة تأخر مصادقة المحكمة الإتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية

2021/12/18 | 18:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقش رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري مع محافظ البصرة أسعد العيداني، مسألة تأخر مصادقة المحكمة الإتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية.ورحب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري بزيارة محافظ البصرة ، مستعرضًا معه أهم التطورات السياسية الأخيرة في البلاد والتطرق إلى مسألة تأخر مصادقة المحكمة الإتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية.وحمّل محافظ البصرة رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أمانة إيصال تحياته إلى السيد مقتدى الصدر، مؤكدًا وقوفه إلى جنب سماحة الصدر القائد في ثورته الإصلاحية.ودعا العيداني جميع الكتل السياسية إلى لملمة أطرافها لتحقيق تطلعات الجماهير والنهوض بواقع البلاد ، مبينًا أنه يصطف مع خيار السيد مقتدى الصدر في تشكيل حكومة الأغلبية السياسية الوطنية.كما أعرب محافظ البصرة عن أمله في تشكيل حكومة أغلبية سياسية وطنية ترعى مصالح العراق وتحافظ على أمنه وسيادته وهيبته ، مشددًا على ضرورة محاربة الفاسدين وتقديم أفضل الخدمات لأبناء الشعب العراقي كافة./انتهى7

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