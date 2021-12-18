أمين بغداد يعزي ذوي ضحايا سيول كردستان ويبدي استعداد الامانة لتقديم الدعم اللازم لمحافظة اربيل

2021/12/18 | 18:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عزّى أمين بغداد المعمار علاء معن ذوي ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت محافظة اربيل نتيجة الأمطار الغزيرة معرباً عن استعداد بغداد لتقديم الدعم اللازم لاربيل .وذكرت الامانة في بيان:" ان امين بغداد قدم خلال اتصال هاتفي مع محافظ اربيل أوميد خوشناو تعازيه لذوي ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة اربيل ، مؤكداً بأن امانة بغداد وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم والاسناد للدوائر الخدمية ورفد الاجراءات المتخذة لمواجهة السيول والامطار التي اجتاحت الاقليم ".واشارت الى:" ان أمين بغداد اعرب عن تضامنه مع شعبنا في كردستان ومحافظة اربيل مشيدا بالاجراءات الحثيثة التي تبذلها حكومة الاقليم ودوائر المحافظة الخدمية والدفاع المدني لمساعدة المتضررين من الفيضانات "./انتهى7

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