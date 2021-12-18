2021/12/18 | 18:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى- واع -ثائر هادي

أكدت الموارد المائية في ديالى، اليوم السبت، أن سدود المحافظة مهيأة بشكل تام ولا توجد أي مخاطر على المناطق السكنية نتيجة السيول.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري، لوكالة الأنباء العراقيّة (واع): "لا توجد أمطار في ديالى لغاية الآن باستثناء قره تبه وبكميات قليلة تصل الى 15 أو 16 ملم وهي غير مؤثرة"، مشيراً إلى أنه حال ورود سيول فهناك فراغ خزني كبير جداً لاستيعابها".

وأضاف، أن "جميع السدود والوديان والأنهار في المحافظة مهيأة بشكل تام ولا توجد أي مشكلة في مساراتها باتجاه السدود"، مؤكدا أنه لا توجد أي مخاطر تسببها السيول للمناطق السكنية في محافظة ديالى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: سدودنا مهيأة بشكل تام ولا مخاطر بشأن السيول) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى: سدودنا مهيأة بشكل تام ولا مخاطر بشأن السيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).