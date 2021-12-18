"نحن مُحطمون ومرهقون".. كيف يبدو واقع العاملين في مجال الرعاية الصحية؟

2021/12/18 | 18:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الأطباء إن المستشفيات تكافح من أجل التمسك بالممرضين وغيرهم من المهنيين، ويعاني العاملون بصدمات نفسية وسط ازدياد تدفق المرضى بشكل كبير.

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