32 مليار دينار ديون بذمة الحكومة الاتحادية لشركة عراقية

2021/12/18 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شركة “اور” للصناعات الكهربائية في ذي قار، يوم السبت، انها جهزت وزارتين في الحكومة الاتحادية بمعدات تجاوزت قيمتها 32 مليار دينار ولم تتسلم مبالغها لغاية الان.

وقال مدير الشركة حيدر سهر، لوكالة شفق نيوز، ان ديون شركته المترتبة بذمة الحكومة الاتحادية بلغت 32 مليار ونصف المليار دينار عراقي، توزعت بين 30 مليار دينار بذمة وزارة الكهرباء، ومليارين ونصف المليار دينار بذمة وزارة النفط.

واكد أن شركته طالبت أكثر من مرة بتسديد هذه الديون، لكن دون جدوى، مشيرا الى ان عدم تسديد هذه الديون ساهم بوجود شحة في المواد الأولية التي تستخدم بصناعة المواد التي تصنعها الشركة كالاسلاك الكهربائية والقابلوات.

واضاف ان مبيعات شركة “أور” بلغت هذا العام رقما قياسياً، حيث وصلت لـ45 مليار دينار عراقي، مؤكدا ان الشركة بإمكانها تحقيق ضعف هذا المبلغ لو عملت الوزارات على شراء المواد المصنعة في الشركة، كما تشتريها من الشركات الخارجية.

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