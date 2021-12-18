زلزال يضرب مدينة إيطالية

2021/12/18 | 18:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هز زلزال مدينة ميلانو في شمال إيطاليا اليوم السبت مما دفع بالسكان إلى الخروج للشوارع لكن لم يعلن عن إصابات أو أضرار على الفور، حسب إدارة الطوارئ.

وشعر كل سكان منطقة لومبارديا بما فيها عاصمتها ميلانو بالهزة التي بلغت شدتها 4,4 درجة على مقياس ريختر حسب المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين.

لكن رجال الإطفاء أشاروا إلى أنهم لم يتلقوا أي طلب للمساعدة.

وحدد مركز الزلزال في بلدة بوناتو سوتو بالقرب من بيرغامو التي قال رئيس بلديتها كارلو بريفيتالي للصحفيين إن السكان “لا يشعرون بقلق أو ذعر”.

واشتكى سكان على “تويتر” من وقوع الزلزال في وقت يعانون فيه من موجة رابعة من وباء كوفيد-19.

وتشهد إيطاليا زلازل باستمرار معظمها طفيف ولا تسبب سوى أضرار طفيفة.

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