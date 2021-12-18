2021/12/18 | 18:25 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: x9cKiY8FtP8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجة السيول تخلف اضرارا مادية وبشرية كبيرة في اربيل) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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