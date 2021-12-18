الصدر ينشر أسماء 3 متهمين بالفساد على صلة بالتيار الصدري

2021/12/18 | 18:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشف المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، عن أسماء 3 شخصيات متهمة بالفساد على صلة بالتيار الصدري.

وذكر المكتب الخاص في بيان، 18 كانون الأول/أكتوبر، أنّ "الصدر دعا إلى فتح تحقيق عادل وشفاف حول وجود شبهات فساد" ترتبط بثلاثة أشخاص على صلة بالتيار الصدري هم؛ أحمد الياسري وأمير عبد عون وعلي الزبيدي.

وأكّد البيان، أنّ الصدر "شدد على التعامل بشدة مع كل من تسول له نفسه استغلال اسم آل الصدر والحديث باسمهم في عموم العراق، وإنزال أشد العقوبات بحقهم".

وسبق أن دعا الصدر إلى محاسبة "فاسدين" في دائرة بلدية النجف قال إنّ بعضهم يستغل "اسم آل الصدر" لارتكاب أعمال فساد.

بدوره، أكّد مدير البلدية عمار شكر في تصريح، "مساندة" ما جاء في بيان الصدر، مبينًا أنّ "هناك ملفات فساد بالفعل موجودة في هيئة النزاهة، وهذا واقع حال معروف".

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