لجنة رفيعة تصل إلى عين الأسد لـ’تشطيب’ ملف انسحاب القوات المقاتلة من العراق

2021/12/18 | 18:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصلت لجنة رفيعة المستوى، من الجهات الأمنية، السبت، إلى قاعدة عين الاسد في محافظة الأنبار، لمتابعة ملف انسحاب قوات التحالف الدولي المقاتلة من العراق.

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وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 كانون الأول 2021): إنه "إستمرارا لنتائج الحوار الاستراتيجي ولمتابعة تنفيذ الاتفاق العراقي مع قوات التحالف الدولي لسحب القوات القتالية التابعة لقوات التحالف بشكل كامل من البلاد وبدأ عمل المستشارين ، اجرت اللجنة الفنية العسكرية العراقية التي ضمت السادة مستشار الأمن القومي ونائب قائد العمليات المشتركة ومعاون رئيس اركان الجيش وعدد من القادة وخلية الاعلام الامني، زيارة لقاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار".

وأضافت، "زارت اللجنة إمكان جمع التجهيزات والدعم اللوجستي، كما أجرت اللجنة جولة ميدانية على المناطق التي كانت تشغلها قوات التحالف الدولي، واطلعت على بعض النماذج من الآليات والأجهزة الفنية التي بدأت قوات التحالف الدولي بتسليمها الى الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وقيادة قوات شرطة حرس الحدود".

وتابعت "تم تأكيد عمل بعثة التحالف الدولي المتبقية في العراق التي تتمثل مهمتها الأساسية في تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية".

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