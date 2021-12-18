المطيري والعيداني يبحثان التطورات السياسية وملف الانتخابات

2021/12/18 | 18:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، أحمد المطيري، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم السبت، أهم التطورات السياسية في البلاد، وملف الانتخابات النيابية.وذكرت الهيئة السياسية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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