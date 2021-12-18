بيان عراقي جديد حول انسحاب قوات التحالف من العراق

2021/12/18 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، بيانا جديدا حول انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "إستمرارا لنتائج الحوار الاستراتيجي ولمتابعة تنفيذ الاتفاق العراقي مع قوات التحالف الدولي لسحب القوات القتالية التابعة لقوات التحالف بشكل كامل من البلاد وبدأ عمل المستشارين ، اجرت اللجنة الفنية العسكرية العراقية التي ضمت مستشار الأمن القومي ونائب قائد العمليات المشتركة ومعاون رئيس اركان الجيش وعدد من القادة وخلية الاعلام الامني، زيارة لقاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار ".

وأضافت، أن "اللجنة زارت أمكان جمع التجهيزات والدعم اللوجستي، كما أجرت اللجنة جولة ميدانية على المناطق التي كانت تشغلها قوات التحالف الدولي، واطلعت على بعض النماذج من الآليات والأجهزة الفنية التي بدأت قوات التحالف الدولي بتسليمها الى الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وقيادة قوات شرطة حرس الحدود".

وأشارت الخلية، إلى انه "تم تأكيد عمل بعثة التحالف الدولي المتبقية في العراق التي تتمثل مهمتها الأساسية في تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية".

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