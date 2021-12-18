2021/12/18 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، باستنفار أمني في مناطق شمال وشمال شرق ديالى عقب هجمات ليلية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "القوات الامنية فرضت حالة الاستنفار في مناطق زراعية في محيط قضاء المقدادية وقرى شظيف في ريف ناحية العظيم عقب تعرض نقاط مرابطة امنية للشرطة والجيش الى هجمات ليلية من قبل داعش، واسفرت عن اصابات في صفوف منتسبي القوى الامنية".

واضاف انه "تم دفع تعزيزات لنقاط المرابطة واجراء عملية تمشيط محدودة لبعض لأهداف لتامين محيط نقاط المرابطة لافتا الى داعش حاول استغلال سوء الاجواء المناخية في استهداف النقاط الا ان عملياته فشلت في تحقيق مبتغاه".

وكانت نقاط مرابطة امنية في محيط قضاء المقدادية والعظيم تعرضت مساء يوم امس الى هجمات من قبل داعش اسفرت عت سقوط 3 جرحى في صفوف القوات الامنية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استنفار أمنى في ديالى بعد هجمات "ليلية" لداعش) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استنفار أمنى في ديالى بعد هجمات "ليلية" لداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).