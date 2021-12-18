الإطار التنسيقي يرد على ما أشيع عن وجود انشقاقات بين قياداته في العراق - عاجل

2021/12/18 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي سعد السعدي، اليوم السبت، حقيقة وجود انشقاقات داخل الإطار من قبل بعض الجهات والشخصيات.

وقال السعدي، لـ(بغداد اليوم) ان "كل الانباء والمعلومات التي تتحدث عن وجود انشقاقات داخل الإطار من قبل بعض الجهات والشخصيات، هي غير صحيحة وبعيدة عن الواقع، وهدفها التأثير على قوة وتماسك الاطار، كما لا توجد اي جهة او شخصية لديها اي نية للانسحاب من الاطار، بل هناك شخصيات وجهات جديدة تريد الانضمام لهذا التجمع".

وبين ان "قوى الإطار متماسكة وبموقف واحد ولا يوجد أي انقسام في الداخل وان القرار موحد وما زال الإطار ينتظر قرار المحكمة الاتحادية ومن بعدها ستكون له خيارات أخرى".

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