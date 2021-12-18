نجاة مواطن من محاولة اغتيال في ميسان

2021/12/18 | 18:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نجا مواطن من سكنة قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان من محاولة اغتيال تعرض لها على يد مجهولين".وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مواطنا من اهالي قضاء قلعة صالح تعرض الى محاولة اغتيال على يد مسلحين مجهولين لاذوا بالفرار".واضاف: ان المواطن اصيب بطلق ناري في الساق وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج ، مشيرا الى ان القوات الامنية باشرت بالتحقيق لمعرفة الجناة"./انتهى

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