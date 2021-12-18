صحة نينوى : افتتاح مشروعين لمصرف الدم ومعهد الاشعة بايسر الموصل

2021/12/18 | 18:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا /اعلنت صحة محافظة نينوى عن افتتاح مشروعين لمصرف الدم ومعهد الاشعة في مجمع المشافي في ايسر الموصل.وقال مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي في تصريح للوكالة الوطنيةالعراقية للانباء/نينا /ان"الفرق الهندسية في صحة نينوى افتتحت مشروع مصرف الدم ومعهد الاشعة الذي انجز العمل فيه بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية واشراف دائرة الصحة بعد تجاوز العديد من المعرقلات التي سببتها جائحة كورونا واستيراد العديد من المعدات واللوجستيات الطبية والمباشرة بنصبها وتركيبها مبينا ان" المشروعين استئنفا العمل بعد ان جهزا باحدث الاجهزة والكوادر الطبية "/انتهى

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