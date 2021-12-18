2021/12/18 | 18:37 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العيداني يعلن وقوفه إلى جنب الصدر في ثورته الإصلاحية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/18 | 18:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العيداني يعلن وقوفه إلى جنب الصدر في ثورته الإصلاحية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العيداني يعلن وقوفه إلى جنب الصدر في ثورته الإصلاحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).