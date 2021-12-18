الموارد المائية توضح بشأن مخاطر السيول في ديالى

2021/12/18 | 18:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الموارد المائية في ديالى، السبت، أن سدود المحافظة مهيأة بشكل تام ولا توجد أي مخاطر على المناطق السكنية نتيجة السيول.

وقال مدير الموارد المائية بديالى مهند المعموري في تصريح تابعه NRT عربية، (18 كانون الاول 2021)، انه "لا توجد أمطار في ديالى لغاية الآن باستثناء قره تبه وبكميات قليلة تصل الى 15 أو 16 ملم وهي غير مؤثرة"، مشيرا إلى أنه حال ورود سيول فهناك فراغ خزني كبير جدا لاستيعابها".

وأضاف المعموري، أن "جميع السدود والوديان والأنهار في المحافظة مهيأة بشكل تام ولا توجد أي مشكلة في مساراتها باتجاه السدود"، مؤكدا أنه لا توجد أي مخاطر تسببها السيول للمناطق السكنية في محافظة ديالى".

"واع"

N.A

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