العمليات المشتركة توضح بشأن اغلاق الطريق العام بغداد- كركوك.. هذه هي البدائل

2021/12/18 | 18:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت خلية الاعلام الامني، السبت، قطع احد مساري الطريق العام بغداد- كركوك لوجود تخسف في اعمدة جسر داقوق القديم/ الشمالي جراء الامطار والسيول

وذكرت الخلية في بيان تلقى NRTعربية نسخة منه، اليوم (18 كانون الاول 2021)، إنه "بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، تواصل قواتنا الامنية مساندة الجهود الحكومية لتأمين المناطق التي تعرضت للأمطار والسيول، ونتيجة لوجود تخسف في اعمدة جسر داقوق القديم/ الشمالي والطريق العام بغداد- كركوك جراء الامطار والسيول يوم أمس تم قطع أحد مسارات الجسر لخطورته ولسلامة المواطنين وعجلات المارة".

وأضاف البيان، أن "المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وجه بأن يكون مرور العجلات التي وزنها طنان اثنان فما دون فوق هذا الجسر، لحين إكمال جميع الإجراءات المتعلقة به".

ونوهت الخلية الى أنه "على عجلات الحمل القادمة من اقليم كردستان العراق (سليمانية، واربيل ) سلوك طريق درمان- الحولي في محافظة كركوك مرورا بسيطرة مريم بيك ثم طريق الرشاد - تكريت - بغداد- اما بالنسبة للعجلات القادمة من العاصمة بغداد - ديالى عليها سلوك طريق كفري - كلار من ثم إلى إقليم كردستان العراق".

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