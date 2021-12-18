وفد امني يزور قاعدة عين الاسد ويبحث تنفيذ الاتفاق بشأن انسحاب التحالف الدولي

2021/12/18 | 19:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت خلية الإعلام الأمني، السبت، بياناً توضيحياً حول زيارة وفد أمني رفيع الى قاعدة هين الاسد الجوية في محافظة الانبار.وجاء في بيان الخلية، انه :”إستمرارا لنتائج الحوار الاستراتيجي ولمتابعة تنفيذ الاتفاق العراقي مع قوات التحالف الدولي لسحب القوات القتالية التابعة لقوات التحالف بشكل كامل من البلاد وبدأ عمل المستشارين ، اجرت اللجنة الفنية […]

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