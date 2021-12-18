محافظة عراقية تحفر بئراً نفطياً جديداً

2021/12/18 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ميسان، اليوم السبت، عن البدء بحفر بئر نفطي جديد.

وقال نائب المحافظ، وائل الشرع، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "شركة الحفر بدأت بحفر البئر النفطي (عمارة 19) الجديد.

وأكد أن "هذا الحقل سيكون ضمن حقل العمارة وأن الجهة المستفيدة هي شركة نفط ميسان".

وتابع الشرع: "نأمل أن تنجز الشركة أعمالها ضمن المقرر لما لذلك من فوائد إيجابية أولها يرفد موازنة الدولة وثانيها يلقي بظلال إيجابية على المحافظة".

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