الإطاحة بمجموعة من عصابات داعش الإرهابية خططت لتنفيذ عمل إرهابي في اربيل

2021/12/18 | 19:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن مجلس أمن كردستان، اليوم السبت، عن الإطاحة بمجموعة من عصابات داعش الإرهابية خططت لتنفيذ عمل إرهابي.وقال المجلس في بيان مقتضب:" إن المجموعة ألقي القبض عليها في أربيل وكانت تخطط للقيام بعمل إرهابي".وأضاف، أنه "ستعرض في وقت لاحق اعترافات المجموعة"./انتهى7

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