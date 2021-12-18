2021/12/18 | 19:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوة تدعو لجنةُ المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم الأندية المشاركة في بطولات الكرة الشاطئية والنسوية وأندية الدوري الممتاز للشباب والناشئين وأندية الدرجة الثالثة لكرةِ القدم لمحافظة بغداد للحضور إلى مقر الاتحاد لإجراء القرعة لجميع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعوة من لجنةُ المسابقات لهذه الفئات المركز الخبري الوطني.

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