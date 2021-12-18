وجهة مسيرات الفصائل بعد انسحاب أمريكا من العراق

2021/12/18 | 19:12 - المصدر: قناة التغيير

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ألية خروج القوات الأجنبية القتالية..



دوافع سياسية أم حقائق ميدانية وراء التشكيك بانسحاب قوات التحالف الدوليهل انهاء الوجود الاجنبي في العراق ..



يبدا من انسحاب امريكا ؟ما زالت جماعة وفصائل مسلحة تشكك بإعلان الحكومة العراقية والتحالف الدولي بانسحاب القوات القتالية، على الرغم من اعلان الامن القومي العراقي والتحالف الدولي بدء عمليات الانسحاب التي قاربت على الانتهاء

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