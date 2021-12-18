الصحة: اللقاح يمنع الإصابة بمتحور أوميكرون بنسبة 90 بالمئة

2021/12/18 | 19:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، قدرة مختبراتها للكشف عن متحور أميكرون، فيما أشارت إلى أن اللقاح يقي من خطورة متحور أميكرون بنسبة عالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100%، هذا بالنسبة لجميع اللقاحات سواء لكورونا أو لغيرها، حيث إن جميع اللقاحات وكل وسائل الوقائية بالمعنى العام هي تمنع بنسبة معينة، لذلك نحن نؤكد على تطبيق مجمل الاجراءات للحصول على وقاية حقيقية"، مبيناً أن "اللقاحات تحقق نسبة وقاية من 80 الى 90 و 95 بالمئة أحيانا، فهي تعتمد على الشخص المتلقي اللقاح".

وأضاف، أن "المعلومات الاولية المؤكدة تثبت أن اللقاح فعال على اكثر من سلالة سواء أميكرون أو غيرها من السلالات، ومنظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة الاقبال على تلقي اللقاحات والاستمرار بعمليات التطعيم بشكل موسع".

وأكد البدر أن "وزارة الصحة تمتلك المختبرات القادرة على تشخيص سلالة أميكرون أو غيرها".

وأشار إلى أن "الاجتماعات مستمرة سواء على مركز الوزارة أو لجنة الأمر الديواني 217، بشأن فيروس كورونا المتحور أميكرون، حيث إن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تجتمع بشكل دوري، لتدرس المستجدات للفيروس واتخاذ القرارات".

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