دولة عربية في ذيل مؤشر الأمن الصحي العالمي لعام 2021.. إليكم ما هي

2021/12/18 | 19:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤشر الأمن الصحي العالمي لعام 2021 الذي يقيم الأمن الصحي لـ 195 دولة وقدراتها عبر 6 فئات و37 مؤشرًا، أظهرت نتائجه بأن الدول ما تزال غير مهيأة للأوبئة، حيث وصل متوسط ​​الدرجة العالمية في جميع الدول إلى 38.9 من أصل 100.

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