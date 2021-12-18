2021/12/18 | 19:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، قدرة مختبراتها للكشف عن متحور أميكرون، فيما أشارت إلى أن اللقاح يقي من خطورة متحور أميكرون بنسبة عالية.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تؤكد على اهمية اللقاح لمواجهة “أميكرون” المركز الخبري الوطني.

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