روسيا ترسل مقاتلتين بقدرات نووية فوق بيلاروس

2021/12/18 | 19:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلقت قاذفتان روسيتان بعيدتا المدى قادرتان على حمل أسلحة نووية في دوريات في سماء بيلاروسيا، السبت، في مهمة تهدف إلى التأكيد على العلاقات الدفاعية الوثيقة بين الحليفين وسط توترات مع الغرب.

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