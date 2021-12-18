مكافأة مالية مضاعفة للمهاجرين العالقين في بيلاروسيا

2021/12/18 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الهجرة العراقية، إنها ضاعفت المنحة المالية المقدمة للعراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية ممن يرغبون في العودة طواعية إلى العراق.وأكدت الوزارة إرسال وفد حكومي إلى المخيمات الموجودة على الحدود الليتوانية البيلاروسية لمتابعة أوضاعهم وتعتبر هذه الرحلة العاشرة منذ بدء الأزمة الإنسانية على الحدود، إثر تكدس آلاف المهاجرين العراقيين الراغبين في دخول دول الاتحاد الأوروبي عبر الحدود البيلاروسية.

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