لا ضمانات لعدم انتقال المتحور “أو ميكرون” الى العراق

2021/12/18 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يشدد العراق اجراءاته في المنافذ الحدودية للوقاية من انتقال المتحور الجديد أوميكرون الذي ضرب معظم دول المنطقة حيث وجهت وزارة الصحة بفحص الوافدين من الدول التي شهدت إصابات بالمتحور.

وحول إجراءات رصد سلالات كورونا، اكدت وزارة الصحة أن عينات من المصابين بكورونا تصل من المحافظات بصورة مستمرة الى المختبر المركزي لدراسة نوع السلالة مشيرة الى ان السلالة المنتشرة في العراق هي دلتا.

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