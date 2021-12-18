النزاهـة تعلن ضبط حالات رشوة في عدد من دوائر البصرة

2021/12/18 | 19:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، ثلاث عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من دوائر مُحافظة البصرة، أسفرت عن ضبط ضابط برتبة مُقدَّمٍ مُتلبساً بالرشوة وحالات هدرٍ للمال العامِّ وحاوياتٍ مُحمَّلةٍ ببضائع ممنوع استيرادها.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان صحفي، أنَّ “فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن من ضبط ضابطٍ برتبة (مقدم) في أحد مراكز الشرطـة؛ مُتلـبّساً بالجرم المشهود بتسلُّـم رشوةٍ مقدارها(1,500,000) مليون دينار؛ لـقاء تسهيل إجراءات ترحيل أحد الموقوفين”، موضحة أنًّ “المُتَّهم حاول إخفاء مبلغ الرشوة في أحد الأماكن المُخصَّصة لرمي النفايات، إلا أنَّ الفريق تمكَّن من ضبطه”.

وفي عمليَّةٍ أخرى، أفادت الدائرة، “بقيام فـريـق عمل المُديريَّـة من كشف حالة هدرٍ للمال العام في مُديريَّة بلديَّـة أم قصرٍ؛ لوجود مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ في (16) مُساطحة أبرمتها مُديـريَّة البلديَّة؛ لعـدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة الواجب اتخاذها من قبيل (رفـع دعاوى أجر المـثل) بعد انتهاء فترة المُساطحة؛ فضلاً عن ضبط (21) داراً سكنيَّـة عائدة للبلديَّة ومشغولة من قبل مُوظَّفيها”، لافتةً إلى “وجود (3) دورٍ مُتجاوزٍ عليها دون اتخاذ إجراءاتٍ قانونيَّةٍ ومُفاتحة لجنة رفع التجاوزات في المُحافظـة، أمَّا بقية الدور فإنَّها مشغولة من قبل مُوظَّفي البلديَّة دون إبرام عقودٍ ومُقابلٍ ماليٍّ”.

وأضافت الدائرة إنه “تمَّ ضبط مخالفاتٍ في (9) مزارع عائدة للبلدية، تمثلت بعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة لاستيفاء أموال الدولة بعد انتهاء عقودها، لافتة إلى ضبط أضابير (المُساطحة والدور السكنيَّة والمزارع) العائدة لمُديريَّة بلديَّـة أم قصر”.

وتابعت كما “نفَّـذ الفـريـق عمليَّةً ثالثـةً في ميناء أم قصر الشمـالي، تمَّ خلالها ضبط (4) حاوياتٍ حديديَّةٍ حجم (40) قدماً تحتـوي على دراجاتٍ ناريَّـةٍ مُستعملةٍ ممنـوعــةٍ من الاستيراد والدخول إلى العراق؛ استناداً للتعليمات الگمرگيَّـة”.

واكد البيان، انه “تمَّ تنظيم محاضر ضبط بالعمليَّات المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قـضائيَّةٍ، وعــرضـهـا على قـاضـي محكـمـة تحـقـيـق قـضايا الـنـزاهـة في الـبصـرة؛ لاتـخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهـة تعلن ضبط حالات رشوة في عدد من دوائر البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهـة تعلن ضبط حالات رشوة في عدد من دوائر البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).