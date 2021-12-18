استنفار خدمي في كركوك وتطمينات بتحويل المياه الى بحيرة حمرين

2021/12/18 | 19:32 - المصدر: قناة التغيير

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شهدت محافظة كركوك تدفقا كبيرا للسيول الامطار التي تساقطت بغزارة في مناطق متفرقة بكردستان حيث شهدت مناسيب الوديان في مناطق داقوق ووادي الشاي ارتفاعا غير مسبوقا وسط تطمينات بان المياه ستتجه الى بحيرة حمرين في ديالى.

وعلى أثر ذلك دخلت القوات الأمنية حالة الاستنفار لمواجهة السيول وتقديم الدعم لدوائر البلدية وبقية الدوائر التي انتشرت في عدة مناطق من المحافظة لضمان استمرار حركة السير، والاستعداد لإجلاء العوائل القريبة من النهر.

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