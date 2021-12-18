أمن كردستان يعلن الإطاحة بمجموعة من داعش خططت لتنفيذ عمل إرهابي

2021/12/18 | 19:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان أعلن مجلس أمن كردستان، اليوم السبت، الإطاحة بمجموعة من عصابات داعش الإرهابية خططت لتنفيذ عمل إرهابي.وقال بيان مقتضب صادر عن المجلس تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المجموعة ألقي القبض عليها في أربيل وكانت تخطط للقيام بعمل إرهابي”.وأضاف، أنه “ستعرض في وقت لاحق اعترافات المجموعة”.

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