التبعات خطيرة.. موقف كردي من انسحاب القوات الأمريكية

2021/12/18 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أكد السياسي الكردي طارق جوهر، اليوم الخميس، أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق ستكون له تبعات خطيرة.

وقال جوهر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "البلد يمر بمرحلة خطيرة، حيث داعش مايزال يتحرك بسهولة تامة".

وأضاف أن "تحركات داعش الأخيرة، أثبتت وجود حاجة فعلية للقوات الأمريكية لاسيما من ناحية الدعم والإسناد الجوي"، مؤكدا على "ضرورة عدم الاستعجال باتخاذ مثل هكذا قرار ستكون له تبعات خطيرة".

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