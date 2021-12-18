مالية كردستان توضح سبب تأخر رواتب موظفيها

2021/12/18 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة المالية في إقليم كردستان، اليوم السبت، توضيحا حول تأخر رواتب موظفيها.

وقال إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "وزارة المالية الاتحادية التي كانت تصرف 200 مليار دينار لتكملة توزيع رواتب موظفي الإقليم بموجب قانون الموازنة الاتحادية العراقية لعام 2021، لم تصرف المبلغ لشهر تشرين الثاني الماضي، حتى هذه اللحظة".

وأضاف ان "عدم صرف المبلغ لشهر تشرين ادی الی تأخر توزيع رواتب موظفي وزارات البلديات والسياحة، الكهرباء، رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة البرلمان ورئاسة مجلس القضاء ورواتب المتقاعدين العسكريين و المدنيين".

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