2021/12/18 | 19:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ اعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل ثلاثة مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمال العراق .وذكرت الدفاع التركية في بيان لها اليوم : أن القوات التركية تمكنت من قتل ثلاثة مسلحين من تنظيم / "بي كا كا"/ حزب العمال الكردستاني في منطقة عمليتي "مخلب الصاعقة" و"مخلب النمر".وكانت تركيا قد اطلقت على عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق في 15 حزيران العام الماضي تسمية "مخلب النمر" في منطقة "حفتانين فيما أطلقت في 23 نيسان الماضي تسمية "مخلب الصاعقة" في مناطق "متينا" و"أفشين وبازيان ./انتهى

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