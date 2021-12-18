قتلى وجرحى بانفجار في العاصمة الافغانية

2021/12/18 | 19:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت الحكومة الأفغانية أن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار وقع مساء اليوم السبت في العاصمة كابول.وذكرت وزارة الداخلية في بيان " ان الحادث الذي وقع في ميدان براكي في الدائرة الأمنية الثانية من العاصمة جاء بسبب انفجار خزان وقود سيارة.وتحدثت بعض التقارير الصحفية المحلية عن انفجار سيارة ملغومة بالمكان اعلاه./انتهى3

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