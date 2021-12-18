بدء عمليات حفر بئر نفطية جديدة في حقل العمارة بالعراق

2021/12/18 | 19:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، المباشرة بعمليات حفر بئر نفطية جديدة في حقل العمارة بمحافظة ميسان.وقال مدير عام شركة الحفر العراقية -إحدى شركات وزارة النفط- باسم عبد الكريم، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الملاكات …

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