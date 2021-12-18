الصحة العراقية: اللقاح يمنع الإصابة بمتحور

2021/12/18 | 19:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الصحة والبيئة في العارق، اليوم السبت، أن اللقاح يقي من خطورة متحور أوميكرون بنسبة عالية.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100%، هذا بالنسبة لجميع اللقاحات …

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