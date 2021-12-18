المملكة المتحدة تسجل أكثر من 90 ألف إصابة كورونا جديدة.. وإعلان حالة

2021/12/18 | 19:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت المملكة المتحدة، السبت، عن 90418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووصلت أكثر من 90 ألف إصابة في يومين على التوالي (93045 يوم الجمعة)، وفقًا لبيانات حكومية.كما أبلغت البلاد عن 125 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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