الصحة تؤكد اللقاح يمنع الإصابة بمتحور أوميكرون بنسبة 90 بالمئة

2021/12/18 | 19:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100%.

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