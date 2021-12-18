الإعلام الأمني تحدد الطرق السالكة والتحويلات في المحافظات الشمالية

2021/12/18 | 20:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، توضيحاً بشأن أسباب إغلاق جسر داقوق القديم الشمالي والطريق العام بغداد- كركوك، فيما حددت الطرق السالكة والتحويلات في المحافظات الشمالية.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، تواصل قواتنا الامنية مساندة الجهود الحكومية لتأمين المناطق التي تعرضت للأمطار …

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