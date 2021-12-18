مالية كردستان توضح بشأن تأخر رواتب موظفيها

2021/12/18 | 20:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان أصدرت وزارة المالية في إقليم كردستان، اليوم السبت، توضيحا حول تأخر رواتب موظفيها.وقال إعلام الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة المالية الاتحادية التي كانت تصرف 200 مليار دينار لتكملة توزيع رواتب موظفي الإقليم بموجب قانون الموازنة الاتحادية العراقية لعام 2021، لم تصرف المبلغ لشهر تشرين الثاني الماضي، …

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